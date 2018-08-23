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Erdal Beşikçioğlu, tiyatro oyununu vincin üzerinde sahneledi

DHA

Ayvalık'ta sahneye çıkan tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu, bir vincin sepetinde sergiledi.

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    Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda dün akşam tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Gogol'ün kaleme aldığı Bir Delinin Hatıra Defteri adlı tek kişilik oyunla seyirci karşısına çıktı.
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    Beşikçioğlu, sahneye kurulan vince takılı sepette oyunu sergiledi.
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    Beşikçioğlu'nun zaman zaman sepetten çıkıp vinç üzerinde yürümesi izleyicileri heyecanlandırdı.
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    Sanatçı, oyun sonunda büyük alkış aldı.
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    İşte Beşikçioğlu'nun vinç üzerindeki anları...
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