Erdal Beşikçioğlu, tiyatro oyununu vincin üzerinde sahneledi
DHA
Ayvalık'ta sahneye çıkan tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu, bir vincin sepetinde sergiledi.
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1Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda dün akşam tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Gogol'ün kaleme aldığı Bir Delinin Hatıra Defteri adlı tek kişilik oyunla seyirci karşısına çıktı.
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2Beşikçioğlu, sahneye kurulan vince takılı sepette oyunu sergiledi.
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3Beşikçioğlu'nun zaman zaman sepetten çıkıp vinç üzerinde yürümesi izleyicileri heyecanlandırdı.
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4Sanatçı, oyun sonunda büyük alkış aldı.
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5İşte Beşikçioğlu'nun vinç üzerindeki anları...
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