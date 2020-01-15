Erdal Beşikçioğlu:Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor

Türkiye'de güzel sanatlar üzerine yeterince okul olmadığını dile getiren oyuncu, okullardaki eğitmenlerin sahne tecrübesi edinmiş insanlar olması gerektiğine vurgu yaparak, "Binlerce kitap var, açar, okuruz ve kendimize göre de bir metot elde edebiliriz. Ama sahne üzerinde bir insan yetiştiriyorsanız tecrübelerinizle beraber o hamuru yoğurmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşikçioğlu, yaklaşık 12 yılda bin 500'den fazla sahnelediği "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununa ilişkin ise "Her köşede oynamaya çalışıyoruz. Zaten oyunu yapma amacımız da buydu. Bir tane vincimiz olsun ve bu vincin üzerinde de bir 'deli' olsun. 'Gerektiği zaman biz bu vinci köy meydanında da açalım, hikayemizi köy meydanında da anlatalım' şeklinde kurduğumuz bir oyundu." ifadelerini kullandı.