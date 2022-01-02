Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.01.2022 - 10:39

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 1

Gösteride "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı görseller kuleye yansıtıldı.

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 2

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da yansıtılan görüntüler arasında yer aldı.

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 3

Bülbül'ün doğum günündeki etkinliği yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

İşte diğer kareler...

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 4
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 5
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 6
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 7
Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - 8

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