Eric Roberts: Ben olmasaydım ne Julia ne de Emma olurdu
55. Uluslararası Antalya Fim Festivali’nde Onur Ödülü alan Eric Roberts, kardeşi Julia Roberts ve kızı Emma Roberts’la ilgili konuştu: Onların oyuncu olmasında katkım çok büyük. Ben olmasam isimlerini bile duyamazdınız.
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1Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Eric Roberts, geçtiğimiz günlerde 55. Uluslararası Antalya Film Festivali için ilk kez Türkiye'ye geldi. Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın abisi, oyuncu Emma Roberts'ın babası olan 62 yaşındaki oyuncu, Günaydın'dan İlkbal Özakıncı'ya hakkında merak edilenleri anlattı.
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- Antalya'ya ilk kez geldiniz. Ortamı nasıl buldunuz?
"Türkler çok sıcak ve misafirperver. Buranın havasını çok sevdim. 'Daha önce nasıl gelmemişim' diyorum."
- 2016'da 44, geçen yıl da 74 filmde rol aldığınızı okudum. Bu rakamlar doğru mu?
Evet, doğru. Ama mesela bu 74 filmin 60'ının çekimi bir gün sürdü. Karım aynı zamanda menajerim, bana bu konuda yardımcı oluyor. Bir günlüğüne rol almam bana ekonomik açıdan bir katkı sağlamıyor ama filmi yapanlara çok şey katıyor. Sinema yapan gençleri seviyorum ve onları desteklemek istiyorum.
Burada olmamın en büyük amacı da bu; onlarla tanışmak.
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- Çok film yapmanızın sebebi ne?
"İşimi seviyorum. Hayatımın her döneminde film setinde olmak, farklı karakterler tanımak istiyorum."
- Sürekli kötü adam rolleri oynamak rahatsız ediyor mu sizi?
"Hayır. Kariyerimin ilk yıllarında iyi adamı oynadım. Ancak 'Star 80' adlı filmde çok kötü bir adamı canlandırdım. Herkes çok beğendi.
Ondan sonra kötü bir adam aradıklarında bana geliyorlardı. 500 filmin 400'ünde kötü adam rolündeydim. Kötü adam oynamayı seviyorum çünkü en iyi elbiseleri giyiyorlar, en iyi arabaya sahipler, en iyi kızlarla beraber oluyorlar."
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- Kötü adam olarak benimsenmenizde trafik kazası sonrası yüzünüzde oluşan yaranın etkisi var mı?
"Film seçimimde kazanın etkisi olmadı ama hayatımı çok değiştirdi. İki hafta komada kaldım. O yüzden hayatımın her dakikasını iyi değerlendiriyorum."
- Dönüm noktanız bu kaza mı?
"Geçirdiğim kaza ve eşimle tanışmam bana hayatın iyi ve kötü yanlarını gösterdi."
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- Kariyer olarak şu an istediğiniz noktada mısınız?
"Evet, yaş aldıkça hayattan daha çok zevk alıyorum. Hayatımı, eşimi ve işimi çok seviyorum."
- Mutlu evliliğin sırrı nedir sizce?
"Şaka gibi olacak ama keyifli bir yaşam tarzı ve düzenli bir cinsel hayat. Bu ikisini başarırsan uzun yaşarsın."
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- Yeniden Oscar adayı olma veya Oscar alma hayaliniz var mı?
"Eskiden isterdim ama yaş aldıkça bu bir hayal olur. Çünkü yaşlılara çok Oscar vermiyorlar."
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- Kardeşiniz Julia Roberts ve kızınız Emma Roberts da oyuncu. Onların oyuncu olmasında katkınız var mı?
"Tabii ki. Bensiz o iki kadını duyamazdınız. Bundan da çok gurur duyuyorum. Ben olmasaydım ne Julia, ne de Emma olurdu."
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8- Onlarla sık vakit geçiriyor musunuz?
"Sürekli beraberiz ve bundan da çok keyif alıyoruz. Aramızda bir yarış olduğunu sanıyorlar. Neden bir yarış olsun ki; sadece aynı işi yapıyoruz ama farklı rolleri oynuyoruz."
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- Ayla filminde rol aldınız. Türk sineması hakkında özel bir bilginiz var mı?
"Ayla benim için güzel bir deneyim oldu. Ancak çok yoğun olduğum için başka bir Türk filmini izleme fırsatım olmadı. Ayla'da kendi tekniğimle Türk sinemacıların tekniği uyum sağlar mı diye görmek istedim. İşin içine girince çok uyumlu bir şekilde çalıştığımızı fark ettim. Gerçekten daha fazla Türk sinemasında rol almak isterim."
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10- Ayla'daki oyuncuları nasıl buldunuz?
Türk isimlerini hatırlamakta güçlük çekiyorum ama hepsi çok iyiydi. Rus oyunculara benziyorlar disiplin anlamında.