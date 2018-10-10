Eric Roberts: Ben olmasaydım ne Julia ne de Emma olurdu

- Kötü adam olarak benimsenmenizde trafik kazası sonrası yüzünüzde oluşan yaranın etkisi var mı?

"Film seçimimde kazanın etkisi olmadı ama hayatımı çok değiştirdi. İki hafta komada kaldım. O yüzden hayatımın her dakikasını iyi değerlendiriyorum."



- Dönüm noktanız bu kaza mı?

"Geçirdiğim kaza ve eşimle tanışmam bana hayatın iyi ve kötü yanlarını gösterdi."