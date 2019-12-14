Erol Evgin'den 50. yıla görkemli final

2020'de sürpriz müzikal

50'nci sanat yılı konserlerini bitirdiklerini ama gelecek yıl için müzikal tadında bir projeyi hayata geçireceğini, yine sevenleriyle sahnede gülecekleri, ağlayacakları bir proje olacağı müjdesini veren Evgin, "Milletimize selam ve sevgilerimi sunuyorum. 50 yıldır beni sahiplendikleri için şükran borçluyum" dedi.





Kerki-Solfej prodüksiyonuyla düzenlenen başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir isimli şarkısıyla başlayan sanatçı, konuklarını orkestra eşliğinde müzik yolculuğuna çıkardı. Erol Evgin'e Sevdim Bir Genç Kadını, Delilah, Beyaz Yelkenli isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş'in koreografisi ile profesyonel dansçılar eşlik etti. Sanatçı, unutulmaz şarkılarının yanı sıra tangolar, türküler ve İzmir Marşı gibi eserleri de seslendirdi. Sanatçı fıkralar, anıları ve yaşamından hikayelerle izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Erol Evgin'in çocukluk ve gençlik fotoğraflarından örneklerin sinevizyonla seyirciye sunulduğu konserde, "Aldım Başımı Gidiyorum" şarkısında, sanatçılar Melih Kibar, Çiğdem Talu, Barış Manço, Adile Naşit, Emel Sayın, Zeki Müren, Gazanfer Özcan, Metin Akpınar, Nejat Uygur, Bedia Muvahhit ve siyasetçiler Turgut Özal, Bülent Ecevit, Rauf Denktaş ile fotoğraflar da ekrana yansıtıldı.



Çocukluk kahramanı ile aynı sahnede



Erol Evgin, konserin ikinci bölümünü, konuğu Sıla ile Ateşle Oynama isimli şarkısıyla açtı. Evgin, Sıla'ya "Sesiyle besteleriyle kalbiyle en sevdiğim sanatçıların başında geliyor. Onur verdin." sözleriyle teşekkür ederken, Sıla ise "Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz." sözleriyle Evgin'e olan sevgisini dile getirdi. Erol Evgin'i izlemeye gelenler arasında, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve eşi Mustafa Bilgehan da yer aldı.