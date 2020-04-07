Ertelenen Kara Dul'dan (Black Widow) yeni fotoğraflar

Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen ancak corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen Kara Dul'dan (Black Widow) yeni fotoğraflar yayınlandı.

07.04.2020 - 14:27

Scarlett Johansson'ın, Natasha Romanoff karakterini canlandırdığı Kara Dul (Black Widow) filminin vizyon tarihi 1 Mayıs 2020'den 6 Kasım'a ertelense de filmden yeni fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor.

Yeni yayınlanan fotoğraflardan birinde Natasha Romanoff'un, Red Room ajanlarından kaçtığı görünüyor.
Diğer fotoğrafta ise Natasha Romanoff'u kardeşi Yelena, bir çatıda keskin nişancı tüfeğinin yanında görünüyor.
En çarpıcı fotoğraf ise yine Natasha Romanoff'un tüm Red Room ajanlarıyla karşı karşıya olduğu an olarak göze çarpıyor.

İşte daha önce Kara Dul'dan (Black Widow) yayınlanan diğer fotoğraflar...

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