Ertelenen Kara Dul'dan (Black Widow) yeni fotoğraflar

Scarlett Johansson'ın, Natasha Romanoff karakterini canlandırdığı Kara Dul (Black Widow) filminin vizyon tarihi 1 Mayıs 2020'den 6 Kasım'a ertelense de filmden yeni fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor.

Diğer fotoğrafta ise Natasha Romanoff'u kardeşi Yelena, bir çatıda keskin nişancı tüfeğinin yanında görünüyor.

En çarpıcı fotoğraf ise yine Natasha Romanoff'un tüm Red Room ajanlarıyla karşı karşıya olduğu an olarak göze çarpıyor.



