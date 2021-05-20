Erzurum’un 1800’lü yıllarına hayat veriyor

"40 eseri maketleştirdim”

Bu zamana kadar 40 eseri maketleştiren Hattaoğlu,“ Ailem hat sanatıyla uğraşıyordu. Bende uğraştım ama makete heveslendim. 1986 yılında Solakzade Camiinin maketini yaptım. Yıllar sonra İstanbul Minatürk’ü gezdim oğlumda baba sen de gel Erzurum Minatürk’ü yap dedi. Bende başladım ama başlarken şart koştum çocuklarıma dedim ki beni kahveye giden bir baba olarak düşünün maaşımdan her ay o kadar parayı buraya keseceğim. Böylece çalışmaya başladım. O gün bugün devam ediyor. Bu şekilde şuana kadar 40 tane eseri maket hale çevirdik. TBMM’de sergi yaptım. Öyle ki meclis tarihinde ilk kez bir şehir sergi yapmıştı” dedi.