Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminin yönetmeni: IMDb'de birinci olmasına şaşırıyorum

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İnternette tekil kullanıcıların oyladığı ve film endüstrisi için ölçü kabul edilen IMDb’ye göre en yüksek puanı alarak birinci sırada olan Esaretin Bedeli filmi için, “Bu durum benim için gerçeküstü. Bu listeye baktığımda tabii ki Baba (The Godfather) ve Yurttaş Kane (Citizen Kane) gibi filmleri görüyorum ve Esaretin Bedeli gerçekten bunlardan daha mı iyi diye düşünmeden edemiyorum. Buna inanmak biraz güç ancak bu oylamaya karar veren sinema izleyicileri. Bu tatmin edici” sözlerini kullandı