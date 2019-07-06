Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin hayatları grafitiyle renkleniyor

Ders alan öğrenciler de grafitilerin hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğini ve mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Ortaokulu öğrencilerinden Zilan Değirmenci, grafitiyle değişen hayatına ilişkin şunları söyledi:

"Grafitiyle sınıfta yapılan bir duyuru vesilesiyle tanıştım. Grafiti yapmak isteyen birisi var mı diye sordular. Ben de o arada bir arkadaşımın resmini boyuyordum. Çok heyecanlandın, parmak kaldırdım. Grafitiye başladıktan sonra hayatım çok güzel değişti. Anne ve babamın tepkileri çok güzel.

Grafiti hayatımı değiştirdi. Eskiden sade bir hayatım vardı. Heyecanlı, renkli bir insanım ama içimde bu kadar hayal yoktu. Hafta sonları evde oturuyordum ve fazla dışarı çıkmıyordum. Ama şimdi dışarı çıkıyoruz, boyama yapıyoruz. Resim günlerimiz ve saatlerimiz oluyor. En büyük hayalim Batman'da ailemin arsalarında büyük duvarlara grafitiler yapmak."