Eski bakır süzgeçleri motiflerle işleyip sanat eserine dönüştürüyor

"YAPMAK İSTEYENLER, İLGİ DUYANLAR GELİP BANA DANIŞABİLİR"

Aksu, süs eşyasına dönüştürdüğü süzgeçlerin beğenildiğini dile getirdi.

Bunların nostaljik bir etkisinin olduğunu vurgulayan Aksu, "Özellikle geçmişe bir özlem yaşıyoruz. Köy evleri için satın almak isteyenler, 'Nasıl yaptınız biz de yapabilir miyiz?' diyenler, atölye çalışması için isteyenler oldu. Bayağı ilgi gördü. Bir haftada 4 tane gitti. Hiç beklediğim bir şey değildi açıkçası. Bu atölyede birçok tasarım ürün var ama daha koyduğum anda 4 süzgeç birden gitti. Anneanneminkileri henüz paylaşmadım bile" ifadelerini kullandı.