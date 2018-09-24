Eski Evdeki Büyülü Saat zirvede (21-23 Eylül 2018 Box Office rakamları)
Sinemaya gitmek isteyenler ya da yabancı film izlemek isteyenler için ABD hafta sonu Box Office rakamları fikir verici olabilir. The House with a Clock in Its Walls ( Eski Evdeki Büyülü Saat) vizyona girdiği ilk hafta zirveye oturdu. İşte 21-23 Eylül'de ABD'de en çok izlenen filmler
1
Searching 2.2 milyon dolar
2
The Meg 2.4 milyon dolar
3
Fahrenheit 11/9 3.1 milyon dolar
4
Peppermint 3.7 milyon dolar
5
White Boy Rick 5 milyon dolar
6
Crazy Rich Asians 6.5 milyon dolar
7
The Predator 8.7 milyon dolar
8
The Nun 10.3 milyon dolar
9
A Simple Favor 10.4 milyon dolar
10
The House with a Clock in Its Walls 26.9 milyon dolar