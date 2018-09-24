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Eski Evdeki Büyülü Saat zirvede (21-23 Eylül 2018 Box Office rakamları)

Sinemaya gitmek isteyenler ya da yabancı film izlemek isteyenler için ABD hafta sonu Box Office rakamları fikir verici olabilir. The House with a Clock in Its Walls ( Eski Evdeki Büyülü Saat) vizyona girdiği ilk hafta zirveye oturdu. İşte 21-23 Eylül'de ABD'de en çok izlenen filmler

  • 1

    Searching 2.2 milyon dolar
  • 2

    The Meg 2.4 milyon dolar
  • 3

    Fahrenheit 11/9 3.1 milyon dolar
  • 4

    Peppermint 3.7 milyon dolar
  • 5

    White Boy Rick 5 milyon dolar
  • 6

    Crazy Rich Asians 6.5 milyon dolar
  • 7

    The Predator 8.7 milyon dolar
  • 8

    The Nun 10.3 milyon dolar
  • 9

    A Simple Favor 10.4 milyon dolar
  • 10

    The House with a Clock in Its Walls 26.9 milyon dolar
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