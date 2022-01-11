Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Mannerheim'ın sergisi Türkiye'de

Finlandiya Ulusal Müzesi'nde yer alan ve 1100'den fazla parçadan oluşan Mannerheim'in koleksiyonu, askeri amaçla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra antropolojik çalışmasının bir parçası olarak Orta Asya ve Çin'in şu anda büyük ölçüde yok olmuş ya da en azından değişmiş olan halklarını ve kültürlerini anlatan bir seyahatnameden oluşuyor.