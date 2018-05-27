Eskişehir'de Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali
DHA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.
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1Eskişehir'de 26 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirecek '13'üncü Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali' nedeniyle Haller Gençlik Merkezi önünde Festival Yürüyüşü düzenlendi.
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2Yürüyüşe çeşitli çizgi film ve masal karakterleri kostümlerini giyerek katılan tiyatrocular vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Porsuk Bulvarı'nda son buldu.
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3Yürüyüşün ardından Porsuk Çayı üzerinde kurulan platformda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuşma yaptı. Büyükerşen şunları söyledi: "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlemekte olduğu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenliyoruz."
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4"Yıllar boyu süreceğinden emin olmak istediğim bu tür sanat faaliyetleri geleneksel bir hal aldı, Eskişehir'in önemli karakteristiklerinden biri oldu."
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5"Bir hafta boyunca bu festivalde gençlik ve çocuk tiyatroları caddelerde, parklarda, sokaklarda, tiyatro salonlarında, opera salonlarında performanslarını gösterecekler."
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6"Giderek Eskişehir, Türkiye'de gençlik ve çocuk tiyatroları konusunda çok önemli merkezlerden birisi haline geliyor. Türkiye'deki çok önemli merkezlerden biri demiyorum, dünyadaki önemli merkezlerden birisi haline geliyor."
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7Büyükerşen'in konuşmasının ardından Porsuk Çayı'ndaki platform üzerinde İnanç Ensemble grubu tarafından Film Müzikleri Konseri gerçekleştirildi. Konserden sonra İtalyan tiyatro ekibi Katastrofa Clown, 'Balonlar'; İspanyol ekip Ayeklauwn Company, 'Ayekantun' adlı oyunu sahneledi.
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8Farklı ülkelerden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan festivale Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan tiyatro ekipleri katılıyor.