Esra Gezginci, İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Ayasofya’nın gizemli tarihi ve Sultanahmet Meydanı

Nika Ayaklanması nasıl başladı?



“Az önce hipodromdan neyi anlattık, Yeşiller ve Mavileri. İki takım vardı değil mi? At yarışı yapıyor. İşte yine böyle bir pazar günü at yarışı sırasında Yeşillerle Maviler senin takım benim takım derken birbirlerine giriyorlar. Baya ölümlü bir kavga oluyor. Kavga olunca İmparator çok sinirleniyor, İşte 7 “Miviler”den 7 tane de “Yeşiller”den yakalayın diyor. Bunları alıyorlar ve idam ediyor. Ama bir kısmı ölmüyor, gidiyorlar kiliseye sığınıyorlar. Fakat İmparator kararlı. Yani onlar kiliseden çıktığı an yakalayacak ve öldürecek."