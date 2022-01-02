Esra Gezginci, İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Ayasofya’nın gizemli tarihi ve Sultanahmet Meydanı

ÖRME SÜTUN’UN GİZEMİ: DEPREM KORUYUCUSU

“Örme Sütun’un önemi ne biliyor musun, taşların hepsinin üzerinde plakalar vardı. Metal plakalar… Pırıl pırıl yanardı. Neden biliyor musun? İstanbul’un en önemli tehlike nedir? Deprem. Bunun depremi önlediği düşünülüyordu.

Aslında işin güzel tarafı şu. Bir tarihi öğrenirken, mitolojiyi öğrenirken, efsane ile gerçekler iç içe geçiyor. Yani pek çok efsane ortaya çıkıyor. Bir de o dönemin halkın anlayışını mesela bilim anlayışını.. Bilim diyor ki ya böyle yaparsak diyor biz depremlerden kurtulacağız. İşte gördüğün gibi ayakta kalmış. Ama halkın buna bir yanıtı yani işte depreme karşı bizi koruyacak rahat uyuyalım dua gibi aslında. Şimdi aslında biraz hipodromdan çıkıyor gibi olacağız ama gitmemiz lazım. Çünkü bu hipodromdaki hikaye Ayasofya ile ilgili.





