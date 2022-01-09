Esra Gezginci, İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Galata'nın bilinmeyenleri

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GALATA



Galata Surları ne oldu?



“1453’te surlar kaldı ama kara surlar bir kısmı korundu ama deniz surları yıkıldı ancak buradaki surlar 1854-60’a kadar kaldı 1854’te İstanbul’un belediyeleşmesine karar verildi.Paris’in belediye sistemi öngörüldüğü için bölgelere ayrıldı “Daire” tabir edildi bunlara Beyoğlu bölgesi de “6. Daire” olarak kaldı. Belediye Başkanı burayı yani Galata bölgesini genişletmek istiyor o dönemdek surlar vardı, o surların önünde ise hendekler duruyordu. Klasik Cenaviz mimarisi yani. Surların altında ise hendekler vardı.Unkapanı ve Galata Kulesi’nin etrafındaki surlar 1860 yılında yıkıldı hendeklerin olduğu yer yol yapıldı diğer yıkılan taşlar bu hendeklere dolduruldu ama çok sağlam olmayacağı için yol yapıldı. Işte surların olduğu yerlere de binalar yapıldı. Onun için buradaki sokak isimlerine bakarsan aslında zamanındaki hendekleri takip edebilirsin “Büyük Hendek Sokak, Küçük Hendek Sokak” onların isimleri verildi.”