Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: İbrahim Paşa Sarayı'nın bilinmeyenleri

Sultanahmet Meydanı Roma döneminde Hipodrom olarak kullanılıyordu, fetihten sonra meydan eski işlevini yitirdi ancak meydan her zaman görkemli bir yer oldu. Devlet adamlarının yerleşim yerine dönüştü. Peki bulunduğu alan nasıl bir yerdir ?

“Burası bugün algılayabileceğimizden aslında çok daha geniş bir Hipodrom söz konusu. Yani hem İbrahim Paşa Sarayı’nın bulunduğu yer hem bugünün Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Camii aslında bu çok geniş koşu alanının bir parçası. Atlar diyoruz. At yarışı diyoruz ama genellikle araba yarışları bunlar. Atların çektiği araba yarışları ve Roma İmparatorluğu’nun geleneğinin bir parçası. Yani aslında bakarsanız, Doğu Roma da Bizans da erken dönemlerde devam ediyor olsa da Fatih Sultan Mehmet geldiği zaman o gelenek burada çoktan kopmuş durumda ama önemiyi kaybetmemiş. Şöyle

bu alan için devlet adamlarının yerleşim yeri diyoruz. Bu da sebepsiz değil. Topkapı Sarayı’na o kadar yakın ki yürüme mesafesinde. Son derece görkemli törenlerin geliş gidişine de yani teşrif-i şahaneye de gayet uygun bir mekan olduğu için kaçırılacak bir fırsat değil İbrahim Paşa Sarayı’nın konumu.”