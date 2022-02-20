Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Topkapı Sarayı'nın bilinmeyenleri

SARAYIN ALTINDA 26 SARNIÇ BULUNUYOR

Topkapı Sarayı'nın altında Bizans döneminden kalma 40'ı aşkın sarnıç var. Şimdiye kadar 26 sarnıça ulaşıldı. Çoğu bin 500 yıllık olan sarnıçların büyük kısmı hala varlığını koruyor. Kimisinin içi halen su ile dolu iken kimisinin içi ise boş. Pek çoğuysa kanallarla farklı noktalara bağlanıyor.

Esra Gezginci, Topkapı Sarayı’nda yaklaşık 300 bin metrelik bir alanda tespit edilen sarnıçlara Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman ile birlikte girdi.