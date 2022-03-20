Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki sarnıçlar, İstanbul’da camiye dönüştürülen ilk kilise Molla Zeyrek Camii

İnşasına 1519 da başlanan caminin 1522 yılında tamamlanmış olduğu taç kapısı üzerindeki kitabesinden anlaşılıyor. Bazı yayınlar, bu külliyenin mimarını, Mimar Sinan olarak göstermiş ise de Prof. Dr. Suphi Saatçi eserin, Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını söylüyor:

“Mimar Sinan, Yavuz Selim 1520’de vefat ettiği zaman henüz 15-20 yaşlarında. Daha mimarbaşı olmamış. O zaman görevde olan mimarbaşı Tebrizi Acem Ali’dir. Yavuz Selim babası vefat eder etmez tabii bir türbe yaptırmış ve babasının adına inşaatı başlatmış. Yani bu caminin aslında Yavuz Selim döneminde başlandı da çok şüpheli görünüyor. Belki niyetlenmiş olabilir. Yavuz çok büyük savaşlarla ömrünü geçirmiş ve 8 yıl gibi çok büyük hamleler yapmış. Vakit bulamamış imar hareketlerine. Geri kalan kısmını zaten Mimar Sinan’ın tamamladığı kayıtlarda da belirtilmiş.”