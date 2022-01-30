Esrarengiz İstanbul: Kaşıkçı Elması, Tekfur Sarayı’nın çöplüğünde mi bulundu?

Burası ayrıca İstanbul’un fethinde alınan ilk imparatorluk binası olarak da anılıyor



“Az bilinen bir anekdot anlatacağım... Fatih İstanbul’a girdikten hemen sonra ilk geceden itibaren burada kaldı.”

Şu an bulunduğumuz avluda mı?



“Evet, evet... Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra, hemen ertesi gün, doğru gittiği yer Ayasofya oldu... Çünkü Üsküdar’dan o binayı, o kutsal yapıyı hep gözlüyordu. Üsküdar’da oturan Türkler yaklaşık 130 yıl, yani birkaç nesil Ayasofya’nın üstünde hac gördü. Dolayısıyla Fatih, Salacak kıyılarından, İstanbul’u seyrederken İstanbul’a özlemle baktı. Özlemin doruk noktası Ayasofya’ydı.”