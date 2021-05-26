Eternals fragmanı ardından hayranlar tartışıyor: Yeni Avengers lideri kim olacak?

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen filmi The Eternals'ın fragmanı sosyal medyada Avengers'ın yeni liderinin kim olacağına yönelik tartışmayı alevlendirdi. Marvel hayranları kendi seçimlerini mizahi biçimde paylaştı.

Abone ol Paylaş









26.05.2021 - 08:38

Marvel Evreni'nde daha önce belirlenen normların dışına çıkması beklenen Eternals filminde dünyada gizlice yaşayan ve insanlık tarihinin akışının şekillenmesinde rol alan karakterlerin hikayesi beyaz perdeye gelecek. Screen Rant'in haberine göre Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington gibi yıldızların görüldüğü fragman hayranlar arasında bir dizi tartışmanın açılmasına ön ayak oldu.





Filmin fragmanında Lia McHugh'nun canlandırdığı Sprte, "Kaptan Rogers ve Iron Man artık gittiğine göre sizce Avengers'ı kim yönetecek?" diye soruyor. Richard Madden'in hayat verdiği Ikaris ise, "Onlara ben liderlik edebilirim" diye yanıt veriyor ve yemek masasında oturduğu görülen kahramanlar gülmeye başlıyor.





Fragmandaki bahsi geçen bölümün ardından Marvel hayranları hiç vakit kaybetmeden sosyal medyada kendi lider tercihlerini sıraladı. En absürt seçimler arasında Kermit, Twin Peaks'ten Dougie Jones ve Şişman Thor taklitleri yer alıyordu.





Pek çok hayran Sprite'ın sorusuna komik biçimde cevap verirken soruyu ciddiye alanlar da vardı. Hayranlardan bazıları Sam Wilson'ın ya da Kaptan Marvel'ın Avengers'a liderlik etmesinden memnuniyet duyacağını belirtti.





Eternals'ın Marvel evrenine yepyeni bir boyut katmakla birlikte bir dizi soruyu ve cevabı da beraberinde getireceği anlaşılıyor.





5 Kasım'da vizyona girecek filmin yapım ekibinde Zhao'yla birlikte Ramin Djawadi de yer alıyor. Djawadi, televizyon tarihinin en ses getiren dizilerinden Game of Thrones'un müziklerinden sorumlu isimdi.