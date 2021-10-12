Eternals'ın karakter afişleri belli oldu

Nomadland ile Oscar ödülüne layık görülen başarılı yönetmen Chloe Zhao'nun imzasını attığı Marvel filmi Eternals'tan karakter afişleri paylaşıldı. 5 Kasım 2021'de vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda; Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma ve Lia McHugh gibi yıldızlar bulunuyor.



ETERNALS KONUSU



Eternals halkı, insanları, humanoid ırkı Deviant'lara karşı savunmak için Dünya'ya gönderilen ölümsüz ve çok güçlü bir insan türü. Kozmik varlıklar olan Celestials, insanlar üzerinde deneyler yaparlar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials'ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahiplerdir, hem de yarı ölümsüzlerdir. Ayrıca vahşi bir ırk olan Deviants'ı da yaratmış bulunan Celestials, insanlık tarihinin arka planında yer alan iki ırk yaratmış olur. Eternals ve Deviants, tarih boyunca birbirleriyle çatışma içinde olacaklardır.



