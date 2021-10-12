Eternals'ın karakter afişleri belli oldu

'in yeni filmi Eternals'ın karakter afişleri yayınlandı. Oyuncu kadrosunda; Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma ve Lia McHugh gibi yıldızları bulunduran film 5 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Haberler 12.10.2021 - 10:15

Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 1

Nomadland ile Oscar ödülüne layık görülen başarılı yönetmen Chloe Zhao'nun imzasını attığı filmi Eternals'tan karakter afişleri paylaşıldı. 5 Kasım 2021'de vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda; Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma ve Lia McHugh gibi yıldızlar bulunuyor.

ETERNALS KONUSU

Eternals halkı, insanları, humanoid ırkı Deviant'lara karşı savunmak için Dünya'ya gönderilen ölümsüz ve çok güçlü bir insan türü. Kozmik varlıklar olan Celestials, insanlar üzerinde deneyler yaparlar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials'ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahiplerdir, hem de yarı ölümsüzlerdir. Ayrıca vahşi bir ırk olan Deviants'ı da yaratmış bulunan Celestials, insanlık tarihinin arka planında yer alan iki ırk yaratmış olur. Eternals ve Deviants, tarih boyunca birbirleriyle çatışma içinde olacaklardır.

Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 2
Lia McHugh / Sprite
Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 3
Barry Keoghan / Druig
Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 4
Salma Hayek / Ajak
Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 5
Gemma Chan / Sersi



Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 6
Brian Tyree Henry / Phastos
Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 7
Ma Dong-seok / Gilgamesh
Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 8
Richard Madden / Ikaris


Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 9
Lauren Ridloff /Makkari

Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 10
Kumail Nanjiani / Kingo
Eternals'ın karakter afişleri belli oldu - 11
Angelina Jolie / Thena

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER