Eurovision 2020 de ertelendi (Corona nedeniyle iptal edilen etkinlikler)

Corona virüs sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptallerine bir yenisi daha eklendi.
Bu kapsamda bir iptal kararı de Eurovision 2020 şarkı yarışması için alındı.
Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı da bildirildi.
İşte sanat ve gösteri dünyasında yaşanan iptallerle ilgili diğer gelişmeler...
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlayan Bursa 18'inci Kitap Fuarı, corona virüs nedeniyle kapılarını erken kapatma kararı aldı. TÜYAP Bursa yetkililerince yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği olarak düzenlediğimiz Bursa 18. Kitap Fuarı’mızın yeni tip corona virüse karşı önlem olarak bu akşam (14 Mart 2020) 18:00 itibariyle sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Bursa 19. Kitap Fuarı’mızda yeniden buluşmak dileğiyle siz değerli okurlarımıza ve katılımcı yayınevlerine teşekkür ederiz."
21-22 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk anti-konferansı Fifteen Seconds Festival’in 3-4 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmesi kararı alındı.
Corona virüs korunma tedbirleri kapsamında Akbank Sanat bünyesinde mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan konser, söyleşi, seminer, atölye çalışmaları, dans dersleri, film ve tiyatro gösterimleri ileri bir tarihe alındı.
16. Akbank Kısa Film Festivali'nin halka açık tüm gösterimleri ertelendi. Festivali'n yarışmalı bölümleri ise jüri üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda gerçekleştirilecek. Ödül kazanan sanatçılar önümüzdeki günlerde açıklanacak ve ödüller sahiplerine ulaştırılacak.
İş Sanat, 30 Nisan'a kadar kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Bu kapsamda 15 Mart Robot Pinokyo, 30 Mart Parlayan Yıldızlar, 6 Nisan Sait Faik hikâye dinletisi, 7 Nisan Tiflis Senfoni Orkestrası, 15 Nisan Lahza & Kenan Doğulu, 19 – 20 Nisan Sabahattin Ali hikâye dinletisi, 26 Nisan Fırtına, 27 Nisan Parlayan Yıldızlar etkinlikleri ile Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki atölye çalışmaları ertelendi.