Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'ya 31 yıl sonra birincilik getiren Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği EBU, tartışmanın sona erdiğini duyurdu.

25.05.2021 - 09:09

Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 1

2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'nın birinciliği uyuşturucu iddiasıyla gölgelenmişti. 

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyalı Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı. 

Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 2

David'in gönüllü olarak yaptırdığı testin sonuçlarını, organizasyon düzenleyicisi Avrupa Yayıncılar Birliği açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, sonucun negatif olduğunu belirtilerek "bizim için mesele kapanmıştır" denildi.

Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 3

Uygunsuz spekülasyonların yalan haberlere yol açtığı vurgulandı. Bu durumun Eurovision ruhunu ve yarışmanın sonucunu gölgelediği, birinci olan grubu haksız yere etkilediği ifade edildi.

Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 4

İtalya'ya 31 yıl sonra büyük sevinç yaşatan Eurovision birinciliği, sosyal medya üzerinden yayıyan uyuşturucu iddiasıyla gölgelenmişti.

Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 5
Damiano David'in, oylama sürerken bekleme odasında masaya eğilirken görüntülenmesi sosyal medyada uyuşturucu kullandığı yorumlarına yol açmıştı.
Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 6

Damiano David, basın toplantısında uyuşturucuya karşı olduğunu belirterek yerde kırılmış bardak olduğunu, onu almak için masaya eğildiğini anlatmıştı.

Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı - 7

FRANSA DEVREYE GİRDİ

Uyuşturucu iddiasının ardından, yarışmada ikinci olan Fransa, İtalya'nın birinciliğinin iptal edilmesini ve kendilerinin birinci ilan edilmesini istemişti. 

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