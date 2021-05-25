Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı

25.05.2021 - 09:09
2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'nın birinciliği uyuşturucu iddiasıyla gölgelenmişti.
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyalı Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı.
David'in gönüllü olarak yaptırdığı testin sonuçlarını, organizasyon düzenleyicisi Avrupa Yayıncılar Birliği açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamada, sonucun negatif olduğunu belirtilerek "bizim için mesele kapanmıştır" denildi.
Uygunsuz spekülasyonların yalan haberlere yol açtığı vurgulandı. Bu durumun Eurovision ruhunu ve yarışmanın sonucunu gölgelediği, birinci olan grubu haksız yere etkilediği ifade edildi.
İtalya'ya 31 yıl sonra büyük sevinç yaşatan Eurovision birinciliği, sosyal medya üzerinden yayıyan uyuşturucu iddiasıyla gölgelenmişti.
Damiano David, basın toplantısında uyuşturucuya karşı olduğunu belirterek yerde kırılmış bardak olduğunu, onu almak için masaya eğildiğini anlatmıştı.
FRANSA DEVREYE GİRDİ
Uyuşturucu iddiasının ardından, yarışmada ikinci olan Fransa, İtalya'nın birinciliğinin iptal edilmesini ve kendilerinin birinci ilan edilmesini istemişti.