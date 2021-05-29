Eurovision birincisi Maneskin: Neden kazandığımızı gerçekten bilmiyoruz

Eurovision'
da Zitti E Buoni şarkısıyla 524 puan alarak İtalya'yı zirveye taşıyan rock grubu Maneskin
'in baş gitarist Victoria De Angelis uyuşturucu iddialarına yönelik NME'ye yaptığı açıklamada "Bu bizim açımızdan gerçekten problem değildi. Bunun saçmalık olduğunu biliyorduk. Böyle bir şey yapmadık ve 180 milyon kişinin canlı izlediği sırada böyle bir şey yapmazdık. Asla kokain ya da başka bir uyuşturucu kullanmadığımız için hemen 'Test yapın çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve müziğimiz yerine bunun gibi aptalca şeylerin konuşulmasını istemiyoruz' dedik. Galibiyetimizden ötürü çok mutluyduk bu yüzden bu aptalca şey yerine kendimize odaklanmak istedik" diye konuştu.