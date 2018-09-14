Eurovision Şarkı Yarışması Kudüs yerine Tel Aviv'de yapılacak
Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla tepki çeken ve hakkında boykot çağrısı yapılan İsrail, geri adım atarak, gelecek yıl yapılacak yarışmayı Kudüs yerine Tel Aviv’de yapma kararı aldı.
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Mayıs ayında Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan yarışmada İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin birinci olması üzerine bir sonraki Eurovision Şarkı Yarışması’nın nerede yapılacağı tartışma konusu oldu.
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İsrail hükümeti yarışmayı Kudüs'te yapmak istiyordu. Ancak yarışmanın burada yapılması durumunda birçok ülkenin boykot kararı alacağı korkusu geri adım attırdı. ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından çıkan tartışmalara son nokta konuldu. Eurovision yönetimi, yarışmanın 'kültür ve ticari başkent' Tel Aviv'de yapılacağını açıkladı.
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İsrail'in ev sahipliği yapacağı 2019 Eurovision Şarkı Yarışması için Eurovision yönetimi, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "64. Eurovision Şarkı Yarışması, 14 Mayıs Perşembe günü, 16 Mayıs ve 18 Mayıs 2019'da İsrail'deki Expo Tel Aviv'de (Uluslararası Kongre Merkezi) gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.
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Eurovision yöneticisi Jon Ola Sand, yaptığı açıklamada, "Üç güçlü teklif aldık, ancak sonunda Tel Aviv'in dünyanın en büyük eğlence programına ev sahipliği yapacak en iyi koşullara sahip olduğuna karar verdik. Eurovision şarkı yarışmasını yepyeni bir şehre getirmek ve Eurovision 2019'u şimdiye kadarki en görkemli yarışma haline getirmek için heyecanlıyız” dedi.
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Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vererek, "Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli" ifadelerine yer verilmişti.
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Mayıs ayında Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 26 ülkenin yarıştığı 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Toy adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci olmuştu.
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Netta Barzilai yarışma sonrası, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.