Eurovision'da seyirci kararı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak yapılacak. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde corona virüsün bulaş testi de gerçekleştirilecek.
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01.04.2021 - 16:34
Eurovision Şarkı Yarışması'nın prova ve final bölümleri seyirciyle yapılacak.
6 prova, 2 yarı final ve final yarışması olmak üzere 9 gösterinin tamamına da yaklaşık 3 bin 500 seyirci alınacak.
Yarışma Hollanda hükümetinin salgın döneminde kitlesel etkinliklerin güvenli biçimde nasıl gerçekleştirileceğinin araştırılmasına da olanak sağlayacak.
Eurovision Şarkı Yarışması Organizasyon Komitesi, yarışmanın seyirci önünde yapılması kararından memnun olduğunu açıkladı. Yapımcı Sietske Bakker, hayal bile edeneyecekleri bir fırsat sundukları için hükümete ve Fildlab projesi yöneticilerine teşekkür etti. Yarışma, Rotterdam'daki Ahoy Gösteri Merkezi'ndeki 18-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
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