Ev konserini 200 bin kişi izleyen Yalın: Var mısınız tekrar buluşmaya?

Ünlü şarkıcı Yalın, yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına Instagram üzerinden canlı yayında konser verdi. 200 bin kişinin izlediği konser sonrası açıklamaya yapan Yalın, "Var mısınız tekrar buluşmaya?" diyerek müzikseverlere seslendi.

Abone ol Paylaş







19.03.2020 - 14:26

Corona virüs salgınında iki ölümün yaşandığı Türkiye'de binlerce vatandaş önlemler kapsamında evine kapandı ve dijital etkinlikler başladı.







Şarkıcı Yalın da evde oldukları için canı sıkılan hayranlarına moral olsun diye Instagram hesabının canlı yayın kısmından mini bir konser verdi.







Yalın, duygularını şu sözlerle anlattı: "İlginize çok teşekkür ederim. Şu an 200 bin oldu toplam izlenme. Umarım iyi gelmiştir ben son 1 haftadır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim."





"VAR MISINIZ BU GECE TEKRAR BULUŞMAYA?"



Ardından bir paylaşım daha yapan Yalın, şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle umarım herkes iyidir! Hepimize bol sabır ve güç diliyorum...Bi’daha bi’daha diyenler,ilk yayını kaçıranlar,evde çok sıkılanlar ve morali çok bozuk olanlar...Var mısınız bu gece 22:00 tekrar buluşmaya?"

"Sosyal mesafe (çok gerekli olduğunu düşünüyorum)hepimizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü malesef.Bu sebeple sevdiklerine şarkı armağan etmek isteyenleri,ilan-ı aşk etmek isteyenleri yorumlar bölümüne alalım. Gece elimden geldiğince anons edeceğim"