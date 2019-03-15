Eva Green: Yeni James Bond kadın olmamalı

1 Daniel Craig 'den sonra 007'yi kim canlandıracak? 51 yaşındaki aktör son rolünü canlandırmadan Idris Elba ile Olivia Colman üzerinde yoğunlaşan tartışmalar yeni ajanın bir kadın olma ihtimali ile daha da alevlendi. Craig'in eski rol arkadaşı Eva Green de bu durum karşısında sessiz kalamadı.

2 Sinema tarihinin en uzun serisi James Bond 'un 21. filmi Casino Royale'de Vesper Lynd karakterine hayat veren Eva Green yeni James Bond'un bir kadın olmaması gerektiğini savundu.

3 Vizyonda olan Disney uyarlaması Dumbo filminde Colette Marchant'ı canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Vanity Fair'e verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi:





4 "Bence James Bond bir erkek olarak kalmalı. Kadınlar aksiyon filmlerinden süper kahraman filmlerine birçok tarzda filmde rol almalılar. Ama James Bond erkek olarak kalmalı ve Jane Bond olmamalı. Karakterle ilgili devam ettirilmesi gereken bir tarih var. Bu nedenle bir erkek tarafından canlandırılmalı"





5 Bond filmlerinin yapımcısı Barbara Broccoli de daha önce Eva Green'e benzer bir açıklama yaparak "Bond bir erkek karakter. Bir erkek olarak yazıldı ve bence büyük ihtimalle erkek olarak kalacak. Bunda bir sorun yok. Her karakteri kadına dönüştürmek zorunda değiliz. Yalnızca daha çok kadın karakter üretelim ve onlara uyacak hikayeler bulalım" demişti.