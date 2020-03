Her şey 40 yaşındaki yıldızın geçen hafta Instagram’dan çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın kendisi için normal devam ettiğini söylemesiyle başladı.

Lilly'nin tepki çeken ve sorumsuzca bulunan sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Hatta Game of Thrones’un yıldızı, isim vermeden meslektaşını “Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, başlarım sizin özgürlüğünüze. Evde kalın. Aksi, cool bir davranış, zekice bir hareket değil” diyerek eleştirdi.

We Got This Covered’ın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Marvel, Kanadalı oyuncunun sözleşmesini yenilememeyi gündeme aldı.