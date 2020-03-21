Evangeline Lilly'nin corona virüs paylaşımı tepki çekti

21.03.2020 - 09:15 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 09:26
2000'lere damga vuran Lost dizisinde canlandırdığı Kate Austen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan, ardından Hobbit serisinde Tauriel ile sinemanın zirvesinde yer alan ve Ant-Man'deki Hope Van Dyne rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olan Evangeline Lilly, corona virüs paylaşımlarıyla gündemde.
Her şey 40 yaşındaki yıldızın bu hafta başında Instagram’dan çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın kendisini için normal devam ettiğini söylemesiyle başladı. Lilly, takipçilerinin corona virüs yüzünden daha bilinçli davranması gerektiği yönündeki eleştirilere beklenenden farklı bir cevap verdi.
Evangeline Lilly'nin "Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için. Bu sinir bozucu" sözleri Marvel hayranlarını daha da öfkelendirdi. Hollywood yıldızı, paylaşımının altına yapılan 9 binden fazla yorumun çoğunda sorumsuzlukla suçlandı.
Evangeline Lilly, geçtiğimiz günlerde bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları sessiz kalarak çözmeye çalıştığını itiraf etmiş ve hayranlarına aynı hatayı yapmamalarını tavsiye etmişti.