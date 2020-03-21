Evangeline Lilly'nin corona virüs paylaşımı tepki çekti

Her şey 40 yaşındaki yıldızın bu hafta başında Instagram’dan çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın kendisini için normal devam ettiğini söylemesiyle başladı. Lilly, takipçilerinin corona virüs yüzünden daha bilinçli davranması gerektiği yönündeki eleştirilere beklenenden farklı bir cevap verdi.