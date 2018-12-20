Evde Tek Başına filmi 28 yıl sonra Google reklamı oldu
ntv.com.tr
90’lı yılların fenomen filmi Evde Tek Başına’nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin, 28 yıl sonra Google reklamı için yine Kevin McCallister karakterini canlandırdı. Ama bu defa Kevin için işler değişmiş görünüyor.
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Evde Tek Başına filmi, 28 yıl sonra Google reklamı oldu.
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1990 yapımı filmin çocuk yıldızı Macaulay Culkin, reklam filmi için Kevin McCallister rolünü yeniden canlandırdı.
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38 yaşındaki oyuncu, reklamda, Noel’i evde tek başına geçiren birini oynadı.
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90’lı yılları popüler film, Kevin karakterinin, anne ve babası evden gidince bir grup kötü adamla tek başına mücadele etmesini ele alıyordu.
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Filmin 2018 Google reklamı versiyonunda ise Noel’de evde tek başına kalan Kevin için Google Assistant sayesinde işler kolaylaşıyor.
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Örneğin Kevin ihtiyaç duyduğunda tek bir sözüyle evin güvenlik sistemi devreye giriyor, ev istediği sıcaklığa ulaşıyor, kapıya gelen pizzacıya oturduğu yerden yanıt verebiliyor.
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Tek başına Noel yemeği yiyen Kevin, saat dokuzu gösterdiğinde Google’dan eğlencenin başlamasını istiyor ve müzik ile birlikte maket arkadaşlar devreye giriyor.