Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 11:54
ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev, Airbnb’de bir geceliğine kalmaya sunuldu.
Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak.
Ev, 7 Aralık'tan itibaren rezervasyon için müsait olacak.
1990 yapımı bir komedi filmi olan Evde Tek Başına'nın (Home Alone) başrollerinde Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern rol alıyor.
Filmin yapımcılığını ve senaristliği John Hughes üstlendi.
Macaulay Culkin, 11 yaşındayken En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Ödül için aday gösterilen en genç oyuncu oldu. Film, ayrıca En İyi Orijinal Müzik Oscar Ödülü'ne de aday gösterildi.
Filmde, ailesini pek sevmeyen Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatı katında geçirir ve ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder.
Başta panikleyen Kevin, bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır. Fakat bu arada eve gözlerini dikmiş olan iki hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür.
Hırsız Harry ve Marv'ın niyeti, Kevin'in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin'in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.