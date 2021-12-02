Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor

Macaulay Culkin'in başrolde yer aldığı 90'lı yılların ünlü komedi filmi Evde Tek Başına'nın (Home Alone) meşhur evi, Airbnb'de kiralamaya açılıyor. Ev, 7 Aralık'tan itibaren bir gecelik rezervasyon için müsait olacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 11:54

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 1

ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev, Airbnb’de bir geceliğine kalmaya sunuldu.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 2

Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 3

Ev, 7 Aralık'tan itibaren rezervasyon için müsait olacak.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 4

1990 yapımı bir komedi filmi olan Evde Tek Başına'nın (Home Alone) başrollerinde Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern rol alıyor. 

Filmin yapımcılığını ve senaristliği John Hughes üstlendi.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 5

Macaulay Culkin, 11 yaşındayken En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Ödül için aday gösterilen en genç oyuncu oldu. Film, ayrıca En İyi Orijinal Müzik Oscar Ödülü'ne de aday gösterildi.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 6

Filmde, ailesini pek sevmeyen Kevin (Macaulay Culkin) aldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatı katında geçirir ve ertesi gün yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını fark eder.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 7

Başta panikleyen Kevin, bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır. Fakat bu arada eve gözlerini dikmiş olan iki hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 8

Hırsız Harry ve Marv'ın niyeti, Kevin'in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin'in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.

Evde Tek Başına (Home Alone) filminin çekildiği ev kiraya veriliyor - 9

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