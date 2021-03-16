Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı

Ünlü yönetmen Ezel Akay’ın son filmi Osman Sekiz’in çekimleri başladı. Çekimlerden ilk kareler de yayınlandı.

16.03.2021 - 16:22

Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 1

Ömer Kaya’nın yapımcısı olduğu ÖK Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Osman Sekiz’in başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar yer alıyor.

Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 2

Hazırlık süreci 1,5 yıl süren “Osman Sekiz” filmi ile ilgili Ezel Akay: “Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak Ömer Kaya bir araya geldik. Türkiye’de önümüzdeki dönem Kasım ayında sinemaların açılacağını varsayarak, film izlemeyi özlemiş sinemaseverlere güzel bir film izletmek için yola çıktık ve çekimlerimize başladık” dedi.

Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 3

Filmin konusu hakkında bilgi veren Akay, “Dışarı çıkma korkusu olan bir karakterimiz var. Onunla birlikte yaşadığı beş canavar var. Hepsi bir köşkte yaşıyor. Bakalım kahramanlarımızı hangi maceralar bekliyor” diye konuştu.

Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 4

FİLMİN KONUSU

Şehrin epey uzağında çok eski bir konakta Agorafobi (panik bozukluk) hastası olan Osman, insanlarla yüz yüze gelmekte zorlanan sosyal ortamlara giremeyen bir adamdır. Osman daha huzurlu bir yaşam için buradan taşınmaya karar verir. Taşınması için hastalığı kadar konakta beraber yaşadığı birbirinden sevimli beş canavar ve Nazlı ile de mücadele etmesi gerecektir.

 

Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 5
İşte çekimlerden diğer kareler...
Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 6
Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 7
Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 8
Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 9
Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 10
Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekimleri başladı - 11

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