Ezhel New York Times’a konuştu: Rap, bana zorluklara karşı direnç sağlıyor
Rap müziğin yıldızı parlayan isimlerinden Ezhel, Amerikan gazetesi New York Times’taki “Bilinmesi gereken 15 Avrupalı şarkıcı” haberine konu oldu. Gazeteye röportaj da veren Ezhel, “Rap, bana sanatımı kullanarak zorluklara karşı direnç sağlıyor” ifadesini kullandı.
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Rap müziğin yıldızı parlayan isimlerinden Ezhel, Amerikan gazetesi New York Times’a röportaj verdi.
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“Bilinmesi gereken 15 Avrupalı şarkıcı” haberi hazırlayan New York Times, Türkiye’den Ezhel’e yer verdi.
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Haberde, “Türkiye dışında Ezhel’i tanıyan varsa bunun esas sebebi şarkılarında uyuşturucuya teşvik eden sözler sarf ettiği gerekçesiyle geçen yıl tutuklanmasıdır. Gerçek adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, bir ay cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz bulundu ama yine iki benzer suçlamayla karşı karşıya kaldı” ifadesi kullanıldı.
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Gazetede, 28 yaşındaki şarkıcının Türkçe hip-hop’ta yükselen bir yıldız olduğu belirtildi.
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Ezhel’in biyografisini yazan müzik eleştirmeni Barış Akpolat’ın, “Beyaz yakalı insanlar, örtülü kızlar ve erkek arkadaşlarının tümünü Ezhel’in konserlerinde coşarken görebilirsiniz” sözlerine yer verildi. Akpolat’ın ayrıca “Bazı politikacılar onun müziğini sevmese de seçmenleri onu dinliyor” ifadesi de haberde kullanıldı.
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Ezhel, New York Times’a telefonla verdiği röportajda, başarısını Ankara'da yaşayan müzisyen bir aileden gelmesiyle ilişkilendirdi. Annesinin Türkçe, Arapça ve Çince şarkılar söyleyen bir devlet sanatçısı olduğunu söyledi.
Ezhel, “Çok kültürlü bakış açısı bana dünyaya geniş bir perspektiften bakma yeteneğini kazandırdı” dedi.
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Trap müzik, Türk halk müziği ve reggae karışımı son single’ı Felaket’le büyük başarı yakalayan Ezhel, “Her müzik türü, farklı bir renk ve ben bir resim yapıyorum” dedi.
Berlin’de yeni albüm hazırlığında olan Ezhel, “Rap, bana sanatımı kullanarak zorluklara karşı direnç sağlıyor” ifadesini kullandı.