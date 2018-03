Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald hakkında bilmeniz gerekenler (Fragmanı yayınlandı)

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle kazıyan J.K Rowling'in yazdığı ve dünyanın en popüler serilerinden olan Harry Potter'ın 2011 yılında sona eren film serisinin ardından Harry’nin hikayesi bitmiş olsa da yine J.K. Rowling tarafından yazılan Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?) ile 2016'da evrene geri dönmüştük. J.K Rowling'in yarattığı sihirli Harry Potter dünyasının spin-off projesi kaldığı yerden devam ediyor. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un fragmanı