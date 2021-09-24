Fantastic Beasts'in vizyon tarihi açıklandı

Eddie Redmayne (Newt Scamander) başrolünde olduğu Fantastic Beasts serisinin 3. filmi The Secrets of Dumbledore'un vizyon tarihi öne çekildi. Jude Law (Albus Dumbledore) ve Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald) gibi yıldızları bir araya getirecek The Secrets of Dumbledore 15 Nisan 2022'de seyirciyle buluşacak.

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24.09.2021 - 14:34

Warner Bros. Büyücü Dünyası'na planladığından daha erken dönüyor. Yeni adı The Secrets of Dumbledore olan bir sonraki Fantastik Canavarlar filmi 15 Nisan 2022'de vizyona girecek. Beyazperde'nin haberine göre; Fantastik serinin üçüncü filminin başlangıçta gelecek yılın 15 Temmuz günü yayınlanması planlanıyordu, ancak, stüdyo yeni ve kesin tarih olarak 15 Nisan'ı seçti.





Yeni filmin resmi özetine göre; Profesör Albus Dumbledore, güçlü kara büyücü Gellert Grindelwald'ın, büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçtiğini biliyor.

Onu tek başına durduramayan, Büyüzoolog Newt Scamander'a, eski ve yeni canavarlarla karşılaştıkları ve Grindelwald'ın büyüyen takipçileriyle çatıştıkları tehlikeli bir görevde, cesur büyücüler, cadılar ve cesur Muggle fırıncı ekibine liderlik etmesi için emanet eder. Peki riskler bu kadar yüksekken Dumbledore daha ne kadar kenarda kalabilir?"





Harry Potter emektarı David Yates, üçüncü filmi yönetmek için geri dönüyor. Harry, Ron ve Hermione'nin maceralarından on yıllar önce geçen prequel serisi, Hitlervari Grindelwald'ın yükselişinin ortasında Jude Law tarafından canlandırılan genç Albus Dumbledore'un sırdaşı haline gelen büyücü-bilimci Newt Scamander'a (Eddie Redmayne) odaklanıyor.

Üçüncü Fantastik Canavarlar filmi, geçen kasım ayında Johnny Depp'in kadrodan çıkarılmasıyla manşetlere çıktı. Depp'in ayrılışı, 2018'de eşini dövdüğünü iddia eden bir makale yayınlayan İngiliz magazin gazetesi The Sun'a açtığı iftira davasını kaybettiği haberinden kısa bir süre sonra geldi.

Mads Mikkelsen, Grindelwald olarak Depp'in yerini alacak. Kadroda ayrıca Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler ve Jessica Williams da yer alıyor.