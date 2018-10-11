Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 2 (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filminin afişleri çıktı
ntv.com.tr
Warner Bros. Pictures, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 2 (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) filminden tam altı afişi birden yayınladı.
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Warner Bros. Pictures’ın yeni afişlerini paylaştığı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar (Fantastic Beasts and Where to Find Them) serisinin devam filminde Johnny Depp, Eddie Redmayne ve Jude Law yine başrolde.
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2Karanlık büyücü Gellert Grindelwald (Johnny Depp), Newt Scamander'ın (Eddie Redmayne) da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanır. Ancak kaçmayı başaran büyücü, kendine, gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlar. Asıl planı, büyü dünyasından uzak olan canlıların hepsine hükmedecek olan safkan büyücüler yetiştirmektir.
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Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen Albus Dumbledore (Jude Law), eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım ister. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir.
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Filmde ayrıca Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo ve Poppy Corby-Tuech de rol alıyor.
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David Yates’in yönetmenliğini üstlendiği filmin yazarı Harry Potter’ın da yazarı olan J.K. Rowling.
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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 2 (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) 16 Kasım’da vizyona giriyor.