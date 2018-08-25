Farah Zeynep Abdullah IMDb rekorunu kırdı
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database'in (IMDb) "Starmetre" listesinde Türk oyuncular arasında en yüksek puanı toplayarak ilk 500'e girdi. Abdullah, IMDb'de en yüksek seviyeye ulaşan ilk Türk oyuncu olarak rekor kırdı. Listede başka Türk oyuncular da var.
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1
Dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database'in (IMDb) "Starmetre" listesinde Farah Zeynep Abdullah bir Türk oyuncunun elde ettiği en yüksek dereceye sahip oldu.
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2
IMDb, her ay ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların listesini yayınlıyor. Kullanıcı oylarıyla oluşturulan bu listenin Ağustos 2018 sonuçları yayınlandı. Buna göre Farah Zeynep Abdullah dünya sıralamasında 407’nci oldu.
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3
Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura ve Gülizar gibi dizilerde başrolde yer almıştı.
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4
Dünya çapındaki listenin ilk beş sırasında ise Debby Ryan, Ruby Rose, Lily James, Rebecca Ferguson ve Dallas Roberts var.
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Daha önce Tuba Büyüküstün, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci olmuş, global listede ilk 1000 oyuncu arasına girmişti.
Listede yer almayı başaran diğer Türk oyuncular ise şöyle:
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6
Meryem Uzerli
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7
Kıvanç Tatlıtuğ
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8
Belçim Bilgin
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9
Nuri Bilge Ceylan
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10
Çağatay Ulusoy
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11
Cansu Dere
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12
Cem Yılmaz
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13
Burak Özçivit
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14
Haluk Bilginer