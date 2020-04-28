Fatih Akın'dan 6 bölümlük dizi: Marlene Dietrich

46 yaşındaki yönetmen diziyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: Senaryoyu 1 yıl boyunca dört kişi yazdık. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Farklı bir yaklaşımı var. Bir saatten sonra '6 bölüm çok para, ne yapacagız' diye düşünmeye başladık. HBO ise 'Biz bunu tek yapacağız. Sen sanatı hallet, biz parayı hallederiz' dedi."





