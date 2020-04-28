Fatih Akın'dan 6 bölümlük dizi: Marlene Dietrich

28.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:11
Akın "HBO için 6 bölümlük 'Marlene Dietrich' dizisini çekeceğiz. Mini dizi. Aslında 30'ların Hollywood'u benim dünyam değil, o yüzden başta korku ve endişem vardı. Ama Diane Kruger bana cesaret verdi" dedi.
Projenin Diane Kruger'a ait olduğunu belirten Akın sözlerine şöyle devam etti: Diane 'Benim yönetmenim sensin. Ben Marlene Dietrich'i oynamak istiyorum, sen yaz, sen çek' dedi. Ablam ne diyorsun sen?' falan dedim. Gerçi ben ondan büyüğüm. Sonra baktım filmimiz gişe yapıyor, ödüller alıyoruz, 'Madem aramızda böyle bir alışveriş var, yine beraber çalışalım' dedim.
46 yaşındaki yönetmen diziyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: Senaryoyu 1 yıl boyunca dört kişi yazdık. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Farklı bir yaklaşımı var. Bir saatten sonra '6 bölüm çok para, ne yapacagız' diye düşünmeye başladık. HBO ise 'Biz bunu tek yapacağız. Sen sanatı hallet, biz parayı hallederiz' dedi."