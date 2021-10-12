Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman,, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş.

Fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtilirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğu açıklandı.