Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor

Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, ’nin başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor. “Exceptional Islamic Ottoman Indian Art Sale” adlı müzayede, 21 Ekim’de Londra’da yapılacak. Fatih Sultan Mehmed Han’a ait tuğralı olağanüstü eser olan fermanın satışı merakla bekleniyor.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 11:52

Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor - 1

Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman,, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş.

Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor - 2

Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası var. 

Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor - 3
Fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtilirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğu açıklandı.
Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor - 4

Son satırda da tarih bulunuyor. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda yazılanlar kısaca şöyle:

Ferman Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. 

Fatih Sultan Mehmed'in fermanı Londra’da satışa çıkıyor - 5
Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları’nın da onayları var.

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