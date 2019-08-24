Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak sorumluluklarının bilincinde, son derece hassas ve titiz çalışmalar yaptıklarını, bu emanetlere karşı görevlerini yerine getirmekten asla imtina etmediklerini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:"Saatli Medrese'de de bu bakış açısıyla çalıştık ve şimdi onun sahibi olan siz sevgili Edirnelilere gönül huzuruyla teslim ediyoruz. Sizlerden beklentimiz, milli mirasımız olan bu tarihe, bu dokuya sahip çıkmanız, korumanız ve çocuklarımıza aynı bilinçle emanet etmenizdir. Bizim geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede çok büyük bir güç olacaktır. Biz bu farkındalıkla çalışalım ve inşallah çocuklarımızı da böyle yetiştirelim."