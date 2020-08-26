Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da

İBB tarafından İngiltere'de yapılan müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosu, 2 aylık bir sürenin ardından İstanbul'a getirildi. İBB'nin Saraçhane'deki binasına konulan tablonun Cuma Günü tanıtılacağı öğrenildi.

DHA 26.08.2020 - 16:36

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da - 1

Haziran ayında Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan Gentile Bellini'nin çizdiği Fatih Sultan Mehmet'in portre tablosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 7 milyon 923 bin liraya satın alınmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da - 2
Müzayede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tablo, 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaştı.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da - 3

Tablonun gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İBB'ye teslim edilmesi için işlemler başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da - 4

Özel bir kargo firması ile İBB'nin Saraçhane'deki binasına getirilen tablo sergilenmeden önce kendisi için hazırlanan özel bir bölmede yoğun güvenlik önlemleri altında bekletilecek.

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da - 5

Saraçhane binası önünde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim için gurur verici bir gün. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bir bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma namazından önce veya sonra için planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız" dedi.

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