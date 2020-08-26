Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da

Saraçhane binası önünde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim için gurur verici bir gün. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bir bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma namazından önce veya sonra için planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız" dedi.