Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 15. yüzyıl eseri Peykler Medresesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Medresedeki çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi yapı, Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak düzenlenecek.

Haberler 25.10.2021 - 14:34

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 1
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Tarihi yapıyı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile dolaşan Canalp, proje ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Peykler Medresesi'nin Edirne'nin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 2
Kentteki tarihi camiler gibi medreselerin de tarihe ışık tuttuğunu anlatan Canalp, bu yapıların turizme önemli katkıları olduğunu ifade etti.
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 3
Peykler Medresesi'nin yanında yer alan Saatli Medrese'nin, restore edildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak düzenlendiğini anımsatan Canalp, Peykler Medresesi'nin de Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak düzenleneceğini dile getirdi.
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 4

Çalışmaların titizlikle sürdüğünü aktaran Canalp, 
"Burada iki şeyi birlikte yapıyoruz. Birincisi bu mekanı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Bu restorasyonla birlikte bu tarihi eseri geleceğe taşımış olacağız. Aynı zamanda restore ettiğimiz bu eseri müzeye dönüştürmüş olacağız. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu en meşhur eserlerinin mini versiyonlarını sergileme imkanımız olacak" dedi. 

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 5

Canalp "Burası hem Üç Şerefeli Camisi'nin bitişiğinde bulunması dolayısıyla hem bir tarafının Saatli Medrese ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi olması dolayısıyla, burasının da müze olmasıyla bu bölgede yeni bir kültürel üçgen ortaya çıkmış olacak. Edirne'ye gelen misafirlerimiz, turistlerimiz bu bölgeye geldikleri zaman bu üç yapıyı da beraberce hem ziyaret etme imkanı bulacaklar. Bir cami, iki müze ve iki medreseyi aynı anda ziyaret edebilecekler. Bu alan, Edirne'nin yeni bir kültür alanı olarak canlanmış olacak" diye konuştu. 

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 6
Restorasyon çalışmalarının temel maliyetinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını da belirten Canalp, yapının kubbelerindeki kurşun ve çinkoların yenilenmesinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce sağlandığını kaydetti.
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 7
Peykler Medresesi'nden fotoğraflar...
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 8
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 9
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 10
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 11
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - 12

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