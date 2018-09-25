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Fazıl Say'dan tatil için kitap önerisi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)

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Fazıl Say Instagram hesabından tatil için kitap önerisinde bulundu. Say'ın yanı sıra birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...

  • 1

    Fazıl Say
  • 2

    Mert Fırat

    Tesla Aforizmalar

    II. Richard William Shakespeare

  • 3

    Burak Yılmaz

    Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu 

  • 4

    Cem Yılmaz

    Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul 

  • 5

    Charlize Theron

    Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me

  • 6

    Şeyma Subaşı

    Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı 

  • 7

    Tuba Ünsal

    Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu

  • 8

    Sıla

    "Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
  • 9

    Can Yılmaz

    "2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."

  • 10

    Halle Berry


    101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann


  • 11

    Catherine Zeta-Jones

    East of Eden / John Steinbeck

  • 12

    Buse Terim

    Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
  • 13

    Hande Soral

    Frida / Barbara Mujica
  • 14

    Armağan Çağlayan

    Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
  • 15

    Aleyna Tilki

    Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
  • 16

    Ezgi Mola

    Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
  • 17

    Gupse Özay

    Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
  • 18

    Cem Yılmaz

    Ankita Titanik / Murat Menteş
  • 19

    Dilan Çiçek Deniz

    Buried Child / Sam Shepard
  • 20

    Engin Altan Düzyatan

    İkinci El Umutlar / Figen Şahin
  • 21

    Nergis Kumbasar

    Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
  • 22

    Damla Can

    Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
  • 23

    Simge Fıstıkoğlu

    Körlük / José Saramago

    Alıklar Birliği / John Kennedy Toole

    Sahilde Kafka / Haruki Murakami
  • 24

    BONUS: Bill Gates

    Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı. 

    A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles

    Nine Pints - Yazar: Rose George

    The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier

    Upheaval - Yazar: Jared Diamond

    Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss

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