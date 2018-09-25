Fazıl Say'dan tatil için kitap önerisi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)
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Fazıl Say Instagram hesabından tatil için kitap önerisinde bulundu. Say'ın yanı sıra birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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1Fazıl Say
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2
Mert Fırat
Tesla Aforizmalar
II. Richard William Shakespeare
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3
Burak Yılmaz
Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu
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4
Cem Yılmaz
Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul
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5
Charlize Theron
Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me
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6
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
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7
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
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8Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
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9
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
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10
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
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11
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
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12Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
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13Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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14Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
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15Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
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16Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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17Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
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18Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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19Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
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20Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
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21Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
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22Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
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23Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami
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24
BONUS: Bill Gates
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı.
A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles
Nine Pints - Yazar: Rose George
The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier
Upheaval - Yazar: Jared Diamond
Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss