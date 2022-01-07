Fazıl Say'dan Yaşar Kemal ve Yıldız Kenter'in aralarında bulunduğu 8 isim için beste: Müziğimle onları anlattım

Haberler 07.01.2022 - 14:55
Piyanist ve besteci Fazıl Say, sekiz portre isim için beste yaptığını açıkladı. Say "8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak" paylaşımını yaptı.
Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil” ifadesini kullandı.
Say'ın Twitter'dan paylaştığı bestelerin fotoğrafları...