Fazıl Say'dan Yaşar Kemal ve Yıldız Kenter'in aralarında bulunduğu 8 isim için beste: Müziğimle onları anlattım

Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil” ifadesini kullandı.