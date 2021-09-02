Ferhan Şensoy'a veda

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA 02.09.2021 - 10:05

Ferhan Şensoy'a veda - 1
Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.
Ferhan Şensoy'a veda - 2
Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı.
Ferhan Şensoy'a veda - 3
Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Ferhan Şensoy'a veda - 4
Şensoy, için 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tören tertip edilecek.
Ferhan Şensoy'a veda - 5
Ardından Şensoy, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyun Kabristanı'na defnedilecek.

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