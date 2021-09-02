Ferhan Şensoy'a veda

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı. Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Şensoy, için 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tören tertip edilecek. Ardından Şensoy, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyun Kabristanı'na defnedilecek.