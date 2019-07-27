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Feride Hilal Akın 'Yok Yok' ile zirvede (Kral Liste ilk 10)

Türkiye’nin en güvelilir listesi Kral Listenin 1 numarasında bu hafta da Yok Yok isimli şarkısıyla Feride Hilal Akın yer alıyor. Paylaştığı videolarla adını duyuran ve YouTuber olan Hilal Akın'ın 865 bin abonesi bulunuyor. İşte Radyotvmetre’den alınan ulusal radyolarda ve yerel radyolarda en çok çalan şarkıların verileri; dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar; D&R’larda en çok satılan albümler ve Youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması...

  • 1

  • 2

    10- BURAY – KABAHAT BENDE
  • 3

    9- İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

  • 4

    8- MERVE ÖZBEY – YARAMIZDA KALSIN

  • 5

    7- UFUK BEYDEMİR – AY TENLİ KADIN

  • 6

    6- ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA

  • 7

    5- HANDE ÜNSAL – NERDESİN?

  • 8

    4- ERSAY ÜNER – NOKTA

  • 9

    3- ZİYNET SALİ – BANA DA SÖYLE

  • 10

    2- MERVE ÖZBEY – TEBRİKLER

  • 11

    1- FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

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