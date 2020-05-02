Festival değil protesto

Dünyada 3 milyon 400 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs bir çok sektör gibi eğlence ve sanat dünyasını da derinden etkiledi. Salgın nedeniyle çalışamayan palyaçolar Meksika'da festivalleri andıran protesto gösterileri düzenledi ve hükümetten yardım istedi. (Fotoğraflar: AFP)
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02.05.2020 - 11:16
Tüm dünyada olduğu gibi Meksika'da da corona virüs salgını nedeniyle sokaklar boş ve eğlenceler yapıl(a)mıyor. Bu durumdan kötü etkilenen Meksikalı palyaçolar devlet binaları önünde topanarak protesto gösterileri düzenledi.
Palyaço kıyafetlerinin üzerine virüse karşı maske de takan eylemciler, hükümetten yardım talep etti.
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