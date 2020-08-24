Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret

Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin yıllarını geçirdiği Edremit’teki ev titiz bir çalışmayla “Sabahattin Ali Anı Evi” haline getirildi.

Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali de Edremit’e gelerek evin detaylarını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte inceledi.

Evde yaptığı gezi esnasında duygulu anlar yaşayan Filiz Ali, Edremit Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.