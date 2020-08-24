Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret

Türk Edebiyatı'nın usta ismiSabahattin Ali'nin bir dönem yaşadığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde ki evi Edremit Belediyesi tarafından Sahabattin Ali Anı Evi olarak ilçenin kültürel mirasına kazandırıldı. Filiz Ali babası adına yapılan Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyarette bulundu. Edremit Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Sabahattin Ali Anı Evi'ni Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Filiz Ali’yle birlikte inceledi.

İHA 24.08.2020 - 16:17

Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret - 1
Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin yıllarını geçirdiği Edremit’teki ev titiz bir çalışmayla “Sabahattin Ali Anı Evi” haline getirildi.
Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret - 2
Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali de Edremit’e gelerek evin detaylarını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte inceledi.
Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret - 3
Evde yaptığı gezi esnasında duygulu anlar yaşayan Filiz Ali, Edremit Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret - 4
Filiz Ali, Sabahattin Ali’nin en sıkıntılı döneminde ailesine yazdığı mektuplardan oluşan “Canım Aliye, Ruhum Filiz” adlı eserini günün anısına imzaladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sabahattin Ali Anı Evi’nin Edremit’in kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Filiz Ali'den Sabahattin Ali Anı Evi’ne ziyaret - 5
Başkan Arslan, “Değerli evin kazandırılmasında emeği geçen, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Eyüp Satıl ve Edremit Belediyesi Kültür Koordinatörü Uğur Yaşar’a, tüm personele teşekkür ediyorum” dedi. Henüz ziyarete açılmayan Sabahattin Ali Evi'nin ilerleyen günlerde ziyarete açılması planlanıyor.

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