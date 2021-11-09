Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli

Haberler 09.11.2021 - 07:22 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 08:21
Dune: Çöl Gezegeni filmi bilim insanlarına ilham oldu. Bristol ve Sheffield üniversitelerinde görevli bir grup bilim insanı, bilgisayar ortamında bir iklim modeli oluşturdu.
Dune romanlarında ve filmin odak noktasında yer alan "Arrakis" adlı çöl gezegeninin atmosfer bileşenleri de hesaba katıldı.
Ekvator bölgelerinde 70 dereceye çıkan sıcaklığın, kutup bölgelerinde 45 dereceye kadar indiğini hesaplayan bilim insanları asla yağmur yağmayan çöl gezegeninin insanlar için yaşanabilir olduğu sonucuna vardı.
Bilim insanları bilimkurgu yazarı Frank Herbert'in 1965 yılında hayal ettiği Dune Gezegeninin bilimsel olarak da tutarlı olduğuna dikkat çekiyor.