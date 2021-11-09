Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli

Frank Herbert'in bilimkurgu klasiğinden uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni filmi bilim insanlarını da harekete geçirdi. İngiliz araştırmacılar Arrakis adı verilen hikayenin ne kadar gerçekçi olduğunu sınamak için bir araştırma yürüttü. Araştırma sonucuna göre şartlar hayli zorlu da olsa çöl gezegeninin yaşama elverişli olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı.

Haberler 09.11.2021 - 07:22 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 08:21

Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli - 1

Dune: Çöl Gezegeni filmi bilim insanlarına ilham oldu. Bristol ve Sheffield üniversitelerinde görevli bir grup bilim insanı, bilgisayar ortamında bir iklim modeli oluşturdu.  

Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli - 2

Dune romanlarında ve filmin odak noktasında yer alan "Arrakis" adlı çöl gezegeninin atmosfer bileşenleri de hesaba katıldı.

Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli - 3

Ekvator bölgelerinde 70 dereceye çıkan sıcaklığın, kutup bölgelerinde 45 dereceye kadar indiğini hesaplayan bilim insanları asla yağmur yağmayan çöl gezegeninin insanlar için yaşanabilir olduğu sonucuna vardı.

Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli - 4

Bilim insanları bilimkurgu yazarı Frank Herbert'in 1965 yılında hayal ettiği Dune Gezegeninin bilimsel olarak da tutarlı olduğuna dikkat çekiyor.

Filme konu olan Dune gezegeninde bilimsel araştırma: Yaşama elverişli - 5

DUNE FİLMİNİN FRAGMANI

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